«Манчестер Юнайтед» продолжает утверждать, что Роналду не продается

«Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в команде.
«Позиция клуба не изменилась», - приводят сообщение клуба британские СМИ.
Напомним, что 11 июля Эрик тех Хаг заявлял, что рассчитывает на Криштиану Роналду.
Добавим, что при этом в прессе появляются слухи, что «МЮ» предлагает приобрести пятикратного обладателя «Золотого мяча» итальянским командам.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.