«Манчестер Юнайтед» продолжает утверждать, что Роналду не продается

«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.