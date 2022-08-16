Уход из «Манчестер Юнайтед» стал для Роналду приоритетной задачей

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, работает над его уходом из клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход может произойти в самый последний момент, а сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» назвал уход из «красных дьяволов» приоритетной задачей.

Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.

Также появлялась информация, что Мендеш предлагал услуги Роналду «Интеру» и «Милану», но итальянские клубы ответили отказом, так как они не могут выполнить его финансовые запросы.