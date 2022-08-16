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Уход из «Манчестер Юнайтед» стал для Роналду приоритетной задачей

Агент португальского футболиста работает над трансфером.
Уход из «Манчестер Юнайтед» стал для Роналду приоритетной задачей
16 августа 2022 15:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Manchester Eveingn News

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, работает над его уходом из клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход может произойти в самый последний момент, а сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» назвал уход из «красных дьяволов» приоритетной задачей.

Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.

Также появлялась информация, что Мендеш предлагал услуги Роналду «Интеру» и «Милану», но итальянские клубы ответили отказом, так как они не могут выполнить его финансовые запросы.

источник: «Советский спорт»
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