Канте выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия

«Челси» лишился полузащитника Н'Голо Канте. Как сообщают британские СМИ, футболист выбыл на четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия.

Пресс-служба «синих» уже подтвердила эту информацию, отметив, что хавбек получил повреждение матче 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). При этом в «Челси» не стали уточнять, сколько времени потребуется игроку на восстановление.

Добавим, что в новом сезоне чемпионата Англии 31-летний Канте провел 2 матча и не отметился голевыми действиями на поле.