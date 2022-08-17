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Роналду обещал рассказать о своем будущем через пару недель

Звезда мирового футбола обвинил СМИ во лжи.
Роналду обещал рассказать о своем будущем через пару недель
17 августа 2022 09:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: Manchester Evening News

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал комментарий в социальных сетях под постом о том, что он намерен покинуть свой клуб.

«Они узнают правду, когда я через пару недель дам интервью. СМИ лгут.

Из 100 новостей, которые обо мне писали в последние несколько месяцев, только пять были правдивыми. Представьте себе, как что на самом деле происходит», - написал Роналду.

Ранее СМИ также заявляли, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.

Помимо этого появлялась информация, что Жорже Мендеш предлагал услуги Роналду «Интеру» и «Милану», но итальянские клубы ответили отказом, так как они не могут выполнить его финансовые запросы.

источник: «Советский спорт»
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