Роналду обещал рассказать о своем будущем через пару недель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал комментарий в социальных сетях под постом о том, что он намерен покинуть свой клуб.

«Они узнают правду, когда я через пару недель дам интервью. СМИ лгут.

Из 100 новостей, которые обо мне писали в последние несколько месяцев, только пять были правдивыми. Представьте себе, как что на самом деле происходит», - написал Роналду.

Ранее СМИ также заявляли, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.

Помимо этого появлялась информация, что Жорже Мендеш предлагал услуги Роналду «Интеру» и «Милану», но итальянские клубы ответили отказом, так как они не могут выполнить его финансовые запросы.