Футболисты «Торпедо» ждут, что Александр Кержаков станет их новым главным тренером

Среди футболистов «Торпедо» ходит слух, что новым главным тренером «Торпедо» станет Александр Кержаков, сообщает журналист Сергей Ильев в телеграм-канале.
Напомним, ожидается, что клуб отправит в отставку Александра Бородюка.
Среди кандидатов на его место также называются бывший тренер «Химок» Сергей Юран, и экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко.
На данный момент черно-белые занимают 15-е место в российской премьер-лиге, набрав после пяти туров одно очко. 21 августа «Торпедо» проведет выездную встречу с «Зенитом».