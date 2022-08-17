Селюк объяснил, почему Роналду не перейдет в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк исключил вероятность перехода Криштиану Роналду в «ПСЖ». По его словам, португалец не вызывает интерес у французского гранда, поскольку ранее клуб подписал Лионеля Месси.

«Месси закрыл ему путь в Париж, а сейчас, смотрю, ожил Неймар, как только пошли разговоры, что в Париже хотят от него избавиться. Стал забивать, отдавать.

Поэтому Роналду сейчас некуда приткнуться. И, как строить команду, когда тебе покупают 37-летнего Роналду? Это великий игрок, но, к сожалению, время не щадит никого», – заявил Селюк «Советскому спорту».

Контракт с Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года. В новом сезоне АПЛ он провел два матча и не отметился голевыми действиями на поле.