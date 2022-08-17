«Хапоэль» может выкупить Сулейманова у «Краснодара»

Стали известны детали соглашения между «Краснодаром» и «Хапоэлем» по трансферу нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

Как сообщают израильские СМИ, в арендный договор включили опцию о полноценном переходе, который составит 1,3 млн евро.

Также отмечается, что российский футболист будет получать в новой команде 300 тысяч евро в год.

Прошлый сезон 22-летний Сулейманов провел за турецкий «Гиресунспор». В его активе 1 матч. Что касается «Хапоэля», то команда из Беэр-Шевы идет на четвертом месте в национальном первенстве.