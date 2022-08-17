«Атлетико» отказался продавать Феликса в «МЮ» за 130 млн евро

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, английский гранд предлагал за футболиста 130 млн евро, но получил отказ. Клуб из Мадрида не хочет расставаться с игроком. Как минимум, до лета 2023 года.

Отмечается, что в контракте Феликса прописана сумма отступных в размере 350 млн евро.

Напомним, 22-летний португалец перешел в команду Диего Симеоне из «Бенфики» за 127 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 24 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.