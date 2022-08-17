«Зенит» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА встретится с «Сочи»: состоялась жеребьевка Кубка России

Сегодня, 17 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2022/23.
Так, московский «Спартак» оказался в группе А, куда также попал действующий чемпион страны, питерский «Зенит». Другой клуб из столицы, ЦСКА, сыграет в группе с «Сочи», «Уралом» и «Торпедо».
Полные результаты жеребьевки выглядят так:
Группа A: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».
Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».
Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».
Напомним, на групповом этапе Кубка России команды сыграют друг с другом в два круга. Им предстоит по шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в своих группах, отправятся в плей-офф пути РПЛ, а команды с третьих мест будут играть в плей-офф пути регионов.