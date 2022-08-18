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«ПСЖ» постарается приобрести Бернарду Силву до конца летнего трансферного окна

Французский клуб готовит предложение в размере 70 миллионов евро.
18 августа 2022 14:32
автор: Владислав Корегин

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может продолжить свою карьеру во Франции.

Согласно данным британских СМИ, 28-летнего португальца хочет подписать «ПСЖ». В стане парижан считают, что футболист согласится на переход, если клуб сможет договориться с «горожанами» о сумме трансфера. Отмечается, что действующий чемпион Лиги 1 готов выложить за данную сделку 70 миллионов евро.

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 253 матча, забил 48 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что португальский полузащитник готов остаться в английской команде.

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