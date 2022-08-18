«Зенит» и «Спартак» встретятся пять раз за год! Главные матчи группового этапа ФОНБЕТ Кубка России

В отсутствие еврокубков РФС затеял очередную реформу. В конце июня-начале июля совместно с РПЛ организация рассматривала идею проведения третьего турнира Кубка премьер-лиги, но, несмотря на заинтересованность команд, не решилась идти на противостояние с «Матч ТВ», посчитавшим, что появление еще одного соревнования снизит интерес РПЛ.

Тогда в РФС решили сконцентрироваться на глобальных изменениях Кубка России, превратив его во внутрироссийскую версию еврокубков. Теперь команды премьер-лиги отделены от остальных, как это сделано в Лиге чемпионов с клубами из топ-лиг. Представители элиты будут биться между собой в групповом этапе (Путь РПЛ), а все остальные сражаться между собой навылет (Путь регионов).

В Пути регионов, кстати, и бьются команды медиалиги «Амкал» и 2DROTS, за которые все так переживают. Первый раунд они уже прошли.

В среду, 17 августа, состоялась жеребьевка группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. Странновато, что он стартует уже 30 августа, а календарь еще не определен (РФС обещает сделать это в ближайшее время после консультаций с РПЛ), тем не менее, основные матчи уже можно выделить. Пусть и пока без дат.

ГРУППА А

«Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки»

Группа без очевидного фаворита и с интересным двухматчевым противостоянием между «Краснодаром» и «Локомотивом». Обе команды переживают переходный период, но «быки» в данный момент выглядят предпочтительнее, а железнодорожникам сейчас вообще не до кубка.

Зато статистика встреч пока еще на их стороне. Здесь «Локо» имеет заметное преимущество над «Краснодаром» (12-3-8). Примечательно также, что обе команды являются крайне домашними. «Горожане» на своем поле не проигрывали сопернику с 2016 года (5 побед, включая убийственные 5:0 в декабре 2020-го, и 1 ничья), а москвичи – с 2017-го (4 победы и 1 ничья). Так что не удивлюсь, если они обменяются домашними победами, что, в общем, не особо приблизит их к выходу из группы.

Все тогда будет решаться в противостояниях с «Пари НН» и «Химками», и не факт, что в пользу грандов.

ГРУППА B

«Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел»

Здесь пара фаворитов более ярко выражена. По крайней мере, в чемпионах страны вообще никто не сомневается, а красно-белые прямо сейчас выглядят свежо и интересно. Так что очередная битва двух столиц обещает получиться насыщенной.

Конечно, «Зенит» может рассчитывать на солидное преимущество в этих матчах. Во всяком случае, на своем поле он неизменно бьет противника на протяжении пяти игр – 1:0, 2:1, 3:1, 7:1 и 4:0. Последняя встреча состоялась в рамках Суперкубка России, но прошла она на «Газпром Арене», так что и ее зачтем в качестве домашней.

«Спартак» не выигрывал в Петербурге 10 лет. В последний раз это случилось еще при Валерии Карпине на самом финише переходного сезона, когда «Зенит» уже праздновал чемпионство. Он был максимально близок к успеху и в этой игре, однако рано расслабился – на 84-й минуте Эммануэль Эменике счет сравнял и был абсурдно удален за «расистское» празднование гола (постарался арбитр Владимир Казьменко), а спустя пять минут Рафаэль Кариока подпортил хозяевам праздник.

К слову, случилось это еще на старом стадионе «Петровский», так что на новой арене сине-бело-голубых спартаковцы еще не ликовали.

Зато при своих болельщиках красно-белые на той же дистанции проигрывали только раз – в сентябре 2019-го (0:1), тогда как в остальных встречах добились 3 побед и 5 ничьих. Тем не менее, «Спартак» не может победить своего заклятого врага вот уже 10 официальных матчей – 4 ничьи и 6 поражений.

Вообще команды уже дважды встречались в этом году (1:1 в Москве и 0:4 в Петербурге) и даже без учета Кубка им предстоит еще одна игра – 4 сентября в чемпионате страны. Таким образом, новый турнир позволяет нам аж пять (!) раз за год насладиться битвой «Зенита» и «Спартака». Такого в истории еще не было!

ГРУППА C

«Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург»

Группа с одним ярко выраженным фаворитом. Наиболее интересным, исходя из результатов текущего сезона, будет противостояние «Динамо» и «Ростова». Обе команды начали чемпионат без единого поражения в пяти стартовых турах. Да и встреча разыгравшегося Николая Комличенко с бывшими партнерами станет дополнительной интригой. В начале сезона он их уже огорчил.

У команд очень богатая история встреч, и она не в пользу подопечных Валерия Карпина – всего 13 побед при 19 ничьих и 25 поражениях. В 2022-м они встречались дважды – обе встречи прошли в Москве и завершились вничью 1:1.

«Динамо» и «Ростов» также можно назвать домашними командами. На своем поле с 2014 года они проиграли сопернику лишь по разу, причем желто-синие побеждали в далеком 2016-м еще в Химках, а вот москвичи – прошлым летом на «Ростов-Арене».

Также вспоминается легендарная игра в августе 2014-го, в которой «Динамо» победило в перестрелке 7:3. В тот вечер Александр Кокорин записал на свой счет 3+1, а у гостей оформил дубль… Дмитрий Полоз, забивающий за «Ростов» и сейчас.

ГРУППА D

«Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо»

Очередная встреча бывшей и нынешней команд Владимира Федотова. Все указывает на то, что они и разыграют два первых места. В данный момент у команд идентичная статистика встреч: по три победы при двух ничьих и разнице мячей 11-11. Примечательно, что они не лучшим образом выступают в родных стенах – на счету хозяев и гостей также по три победы, а армейцы на «ВЭБ-Арене» выиграли вообще лишь раз, как раз в нынешнем сезоне (и сразу 3:0).

***

Отметим, что по две первые команды группы автоматически попадут в плей-офф Пути РПЛ, а занявшие третьи места получат второй шанс в Пути регионов, так что борьба за продолжение участия в турнире обещает идти до последнего тура.