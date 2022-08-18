Гаджи Гаджиев объяснил частую смену тренеров в РПЛ

Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев рассказал, почему в Российской Премьер-лиге часто сменяются главные тренеры клубов.

«Тенденция по массовому увольнению тренеров является достаточно древней, и ничего нового в происходящем в новом сезоне нет. Просто в какие-то годы она проявляется активнее, чем сейчас. Взяла же свое начало она, когда новые люди пришли в футбол и начали говорить, что наставник может делать, а что нет.

Из этой серии заявления Леонида Федуна о том, что в успехе команды только 10% заслуги тренера. Но подобная постановка вопроса никудышная: она привела российский футбол к той низкой точке, в которой мы в настоящий момент находимся. Нужно понимать, что основу всегда составляет тренировочный процесс», — сказал Гаджиев RT.

После пяти туров три клуба РПЛ уволили своих главных тренеров: Игорь Шалимов покинул «Урал» с нулем побед на старте сезона, «Торпедо» распрощался с Александром Бородюком, а подмосковные «Химки» внезапно уволили Сергея Юрана.