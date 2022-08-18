«Фенербахче» уверенно выиграл у «Аустрии» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В четверг, 18 августа, на стадионе «Дженерали Арена» в Вене состоялся матч между австрийской «Аустрией» и турецким «Фенербахче». Победу одержали гости со счетом 2:0.

Победные голы для своей команды забили Джошуа Кинг (8-я минута) и Сердар Дурсун (89).

Ответная встреча между клубами состоится 25 августа в Турции.

В следующем матче «Фенербахче» сыграет в национальном чемпионате с «Аданой Демирспор». Накануне российский форвард Артем Дзюба перешел в эту команду, подписав контракт по системе «1+1».

Лига Европы

Квалификация, раунд плей-офф

«Аустрия» (Австрия) - «Фенербахче» (Турция) 0:2

Голы: Кинг 8, Дурсун 89