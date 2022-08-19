Обамеянг договорился с «Челси» о контракте

Представителя «Челси» и нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга 18 августа провели встречу, на которой обсуждался возможный переход футболиста.

По данным Фабрицио Романо, сторону 33-летнего габонца устраивают финансовые условия, предложенные английским клубом.

Однако, «Челси» нужно еще договорится о трансфере с самой «Барселоной», при том, что «синие» не готовы платить 30 млн евро, о которых сообщалось ранее.

Напомним, 33-летний габонец пока провел в «Барселоне» всего восемь месяцев, в течение которых успел провести 24 матча, забить 13 голов и отдать одну результативную передачу.