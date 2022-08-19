Карло Анчелотти: Каземиро решил уйти из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил скорый переход полузащитника клуба Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Переговоры продолжаются, но он решил покинуть «Реал». Каземиро не сыграет в субботу. Замена? Мы подписали Чуамени, и он один из лучших на рынке. Затем у нас есть Кроос и Камавинга», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет платить бразильцу по пятилетнему контракту 18 млн евро в год. «Реалу» предложили взамен 30-летнего футболиста 60 млн евро и возможные 10 млн у.е. бонусом.

Напомним, что Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Всего за «сливочных» он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2024/25.