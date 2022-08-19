Дмитрий Селюк: «Локомотиву» опускаться дальше некуда

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк спрогнозировал развитие матча 6-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом».

«Химки» в прошлой игре проиграли «Ахмату» дома уже при новом тренере. «Локомотиву» опускаться дальше некуда. Думаю, будет интересный матч и мой прогноз: обе забьют. На исход игры ставить не стал бы, но вероятна ничья», - сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

По истечении пяти туров «Локомотив» выдал один из самых слабых стартов сезона за последние годы. В активе красно-зеленых 13-я строчка и три балла, у «Химок» девятое место и семь очков. Команды проведут очный матч 20 августа на «Арене Химки» в 15:00 мск.