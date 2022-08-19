Терюшков заявил, что «Химки» готовы дать бой «Локомотиву» в матче шестого тура РПЛ

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу матча шестого тура чемпионата России с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 20 августа на стадионе «Арена-Химки». Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Иван Сиденков.

– Понимаем, что «Локомотив» сейчас будет максимально сконцентрирован, они будут заряжены на этот матч. Но несмотря на это, мы готовы дать бой «Локомотиву», у нас крепкий коллектив, который способен добиваться результата, – цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

Добавим, что после пяти сыгранных туров нового сезона РПЛ подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. В свою очередь «Локомотив» идет на 13-й строчке (3 очка).