Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по инциденту между Тухелем и Конте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заплатит штраф в размере 35 тысяч фунтов и пропустит один матч своей команды.

Немецкий специалист был наказан за стычку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча 2-го тура АПЛ (2:2). Итальянец также был наказан: он выплатит 15 тысяч фунтов.

Напомним, Конте и Тухель повздорили во время матча, но более серьезная стычка у них произошла по окончании встречи, а инициатором конфликта стал немец, дернувший коллегу во время рукопожатия.