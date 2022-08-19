«Челси» стал первым клубом, потратившим более 200 миллионов евро на трансферы этим летом

«Челси» потратил на покупки новых футболистов 201 миллион евро в текущее трансферное окно.

Согласно данным нидерландских СМИ, лондонцы стали первым клубом, преодолевшим отметку в 200 миллионов летом 2022 года. В пятницу, 19 августа, «синие» объявили о подписании полузащитника «Интера» Чезаре Касадеи за 15 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Отметим, что на втором месте по трансферам этим летом располагается «Барселона» – 153 миллиона евро. Тройку лучших замкнул новичок АПЛ, а именно «Ноттингем Форест» (148).

Добавим, что помимо Касадеи, «Челси» приобрел голкипера Габриэла Слонину, защитников Калиду Кулибали и Марка Кукурелью, хавбека Карни Чуквуэмеку, а также форварда Рахима Стерлинга.