«МЮ» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Каземиро

«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» согласовали сумму сделки по трансферу опорного полузащитника Каземиро. Об этом говорится на сайте «красных дьяволов».

Теперь все зависит от переговоров с футболистом, а также от результатов медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за 30-летнего игрока 60 млн евро. Еще 10 млн евро испанцы получат в виде бонусов.

Напомним, Каземиро перешел в систему «Реала» зимой 2013 года. За это время он провел 336 матчей и выиграл 18 трофеев, в том числе 5 трофеев Лиги чемпионов.