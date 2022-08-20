«Спартак» начал переговоры с бывшим защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом

«Спартак» решил укрепить защитную линию. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, московский клуб начал переговоры с бывшим футболистом «Марселя» Альваро Гонсалесом.

Отмечается, что 32-летний игрок также получил предложение от «Эльче», однако, он отдает предпочтение красно-белым из-за более выгодного контракта.

Напомним, Гонсалес выступал за «Марсель» с 2020 года. Этим летом он покинул команду на правах свободного агента. Также в карьере игрока были «Вильярреал», «Эспаньол», «Сарагоса» и «Расинг».