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«Спартак» начал переговоры с бывшим защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом

Он покинул французский клуб этим летом и пребывает в статусе свободного агента.
20 августа 2022 10:42
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» решил укрепить защитную линию. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, московский клуб начал переговоры с бывшим футболистом «Марселя» Альваро Гонсалесом.

Отмечается, что 32-летний игрок также получил предложение от «Эльче», однако, он отдает предпочтение красно-белым из-за более выгодного контракта.

Напомним, Гонсалес выступал за «Марсель» с 2020 года. Этим летом он покинул команду на правах свободного агента. Также в карьере игрока были «Вильярреал», «Эспаньол», «Сарагоса» и «Расинг».

источник: «Советский спорт»
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