«Лестер» объявил о продлении контракта с Джейми Варди

Форвард «Лестера» Джейми Варди продлил соглашение до 30 июня 2024 года. Об этом говорится на сайте английского клуба.

«Это решение далось мне легко. Теперь задача – выступить как можно лучше и завершить сезон как можно выше в таблице. Я чувствую себя прекрасно. поэтому готов помогать команде во всем. Это то, для чего я здесь», – заявил игрок после продления договора.

Напомним, 35-летний Варди стал футболистом «Лестера» в июле 2012 года. За 10 лет в команде он забил 164 гола и отдал 64 голевых передачи, а в сезоне-2015/16 нападающий помог ей выиграть АПЛ.