«Реал» может заменить Каземиро полузащитником сборной Дании Хейбьергом

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг входит в сферу интересов «Реала».

Согласно данным британских СМИ, мадридский клуб готов рассмотреть возможность подписания 27-летнего датчанина в текущее трансферное окно. Ранее стан «сливочных» покинул Каземиро, перешедший в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Хейбьерг выступает за «Тоттенхэм» с августа 2020 года. Всего в составе «шпор» он провел 104 матча, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Дании полузащитник отыграл 58 встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша.