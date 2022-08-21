Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед» в связи с переходом в клуб Каземиро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет английский клуб в текущее трансферное окно.

Как утверждает журналист Педру Алмейда в своих соцсетях, 37-летний португалец решил остаться в стане «красных дьяволов» после того, как стало известно о переходе в команду опорного полузащитника Каземиро. Напомним, что ранее футболисты на протяжении долго времени вместе выступали за «Реал».

Отметим, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что Роналду входит в его планы