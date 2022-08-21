Форвард «Аякса» Антони не исключил своего перехода в «Манчестер Юнайтед»

Фланговый нападающий «Аякса» Антони все еще может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Согласно данным британских СМИ, 22-летний бразилец отказался исключать свой трансфер в стан «красных дьяволов». Отмечается, что на фоне слухов о переходе в «МЮ» футболист тренировался отдельно от команды.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов евро за переход Антони.