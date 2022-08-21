Главный тренер «Аякса» о желании Антони перейти в «МЮ»: Мы играем в Лиге чемпионов, а они - нет

Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер высказался о переходе вингера Антони в «Манчестер Юнайтед».

«Да, я положительно отношусь к сделке по Антони. С одной стороны, я его понимаю, но… здесь ты выступаешь за «Аякс», который играет в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - нет», - сказал главный тренер «Аякса» после победы над «Спартой» (1:0) в третьем туре чемпионата Нидерландов.

Напомним, что Антони не было в заявке амстердамской команды.

Добавим, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов евро за переход Антони.