«МЮ» – «Ливерпуль»: во сколько начало, где смотреть матч 3-го тура АПЛ

Сегодня, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 мск, а главным арбитром поединка выступит Майкл Оливер.
Посмотреть этот матч можно будет в прямом эфире онлайн-платформы «Сетанта Спорт».
Напомним, в новом сезоне АПЛ «МЮ» потерпел два поражения с общим счетом 1:6. Команда Эрика тен Хага идет на предпоследнем, 19-м месте. Что касается «Ливерпуля», то «красные» расположились на 15-й строчке, сыграв два матча вничью.
источник: «Советский спорт»