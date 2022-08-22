Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«МЮ» – «Ливерпуль»: во сколько начало, где смотреть матч 3-го тура АПЛ

Встреча начнется в 22.00 мск.
22 августа 2022 05:51
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 мск, а главным арбитром поединка выступит Майкл Оливер.

Посмотреть этот матч можно будет в прямом эфире онлайн-платформы «Сетанта Спорт».

Напомним, в новом сезоне АПЛ «МЮ» потерпел два поражения с общим счетом 1:6. Команда Эрика тен Хага идет на предпоследнем, 19-м месте. Что касается «Ливерпуля», то «красные» расположились на 15-й строчке, сыграв два матча вничью.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«МЮ» – «Ливерпуль»: во сколько начало, где смотреть матч 3-го тура АПЛ
Встреча начнется в 22.00 мск.
22.08.2022 05:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дубль Левандовски помог «Барселоне» одержать крупную победу над «Реал Сосьедадом»
Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания).
22.08.2022 00:54
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Гола Малиновского не хватило «Аталанте» для победы над «Миланом»
Команды разошлись миром во втором туре Серии А.
21.08.2022 23:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» на выезде разгромил «Лилль» благодаря голам Мбаппе, Месси и Неймара
Встреча 3-го тура чемпионата Франции состоялась в воскресенье на стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле.
21.08.2022 23:31
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Левандовски забил первый мяч за «Барселону» на 45-й секунде встречи с «Реал Сосьедадом»
Поляк с ходу освоился в Ла Лиге.
21.08.2022 23:02
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Атлетико» проиграл «Вильярреалу» в Ла Лиге
Мадридцы потерпели первое поражение в новом сезоне.
21.08.2022 22:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Набабкин рассказал, как они с Дивеевым сыграли нападающих в матче с «Ахматом»
Опытный защитник отметился забитым мячом.
21.08.2022 22:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на шестое место чемпионата России
«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на шестое место чемпионата России
Завершился 6-й тур РПЛ.
21.08.2022 21:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»
В первых двух турах чемпионата Италии бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» забил три гола.
21.08.2022 21:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Малком о своем голе в ворота «Торпедо»: Оставалось только попасть в ворота
Бразилец закрепил успех питерцев в непростом матче.
21.08.2022 21:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вымучили первое место! Как «Зенит» едва не потерял очки дома с «Торпедо»
Чемпион страны в 6-м туре РПЛ с огромным трудом сломил сопротивление автозаводцев на «Газпром Арене», забив дважды в самой концовке (2:0).
«У ЦСКА есть мечта, над которой мы и работаем». Хесус Медина — после победы над «Ахматом»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина после матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2) отметил, что находится в хорошей физической форме, и поделился впечатлениями от своего гола.
Перестрелка на Песчаной! Как ЦСКА разбил «Ахмат» и догнал «Спартак»
В шестом туре РПЛ армейцы переиграли дома грозненскую команду – 4:2.
Всё или ничего! Как Медведев загнал себя в угол перед US Open
Даниил Медведев снова потерпел поражение – на сей раз от Стефаноса Циципаса, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Теперь у россиянина остался последний шанс защитить звание первой ракетки мира и вообще теннисной топ-звезды – это турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке через неделю.
«Армейцы доберут очки, которые не взяли в Питере — и победят 2:0». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Ахмат»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в первом воскресном матче 6-го тура РПЛ (21 августа, 15:00).
Рокки-2022! Как Эдвардс нокаутировал Усмана на последней минуте и стал сенсационным чемпионом UFC
Леон Эдвардс оформил невероятную победу над великим Камару Усманом в рамках UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.
Александр — великий! Как крымчанин Усик победил Джошуа и остался лучшим супертяжем мира
Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей был признан победителем боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа в Джидде и сохранил за собой титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Два незабитых пенальти для Карпина — не проблема! Как «Ростов» спасся с 0:2 против «Сочи»
В 6-м туре РПЛ команда главного тренера сборной России Валерия Карпина ушла от поражения в домашней игре с сочинцами (2:2).
«Сам не понял, как так вышло». Наиль Умяров — о фатальной ошибке в дерби «Динамо» — «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, ошибка которого привела к поражению красно-белых в дерби (0:1), после матча извинился перед болельщиками и рассказал о ключевом эпизоде игры.
Вот вам и «Спартак»… Как распиаренный лидер РПЛ проиграл первому же серьезному сопернику
Красно-белые в 6-м туре РПЛ проиграли дерби "Динамо" (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика