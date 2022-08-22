Кононов считает, что Абаскалю в «Спартаке» помогает наигранный состав

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал причины хорошего старта сезона его бывшей команды при испанском наставнике Гильермо Абаскале.

«Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно — молодец», - приводит слова Кононова «РБ-Спорт».

Олег Георгиевич руководил «Спартаком» с ноября 2018 по сентябрь 2019 годов. Он был уволен после четвертого кряду поражения в национальном чемпионате.

Добавим, что при Абаскале «Спартак» начал новый сезон РПЛ с четырех побед, одной ничьи и одного поражения. На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.