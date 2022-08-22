Тренер «Оренбурга» Личка надеется на то, что клуб завершит текущий сезон РПЛ в первой десятке

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о том, какие цели стоят перед клубом в текущем сезоне чемпионата России.

Отметим, что после пяти сыгранных туров РПЛ команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

– Мы как новички хотим остаться в РПЛ, конечно. Не желаем играть в стыковых матчах. Мое желание – 8-10-е место. Для меня было бы это хорошим результатом. Надеемся, что у нас все получится, – цитирует Личку «РБ-Спорт».

Добавим, что на старте нового сезона «Оренбург» победил «Урал» (3:0) и «Торпедо» (1:0), а также уступил «Крыльям Советов» (2:4), «Спартаку» (1:4), «Ростову» (1:2) и «Краснодару» (0:2).