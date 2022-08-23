Каземиро заявил, что хочет выиграть АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Карлос Каземиро рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что настроен на серьезную работу и намерен выиграть чемпионат Англии.

«Все, что я показывал в «Реале», я хочу показывать и в «Манчестер Юнайтед». Хочу показать свой бойцовский дух, работоспособность, профессиональное отношение к делу. Хочу усердно работать каждый день, чтобы показать, насколько серьезно я к ним отношусь. Я хочу выиграть АПЛ, знаю, что это захватывающая лига», – сказал полузащитник клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатил за 30-летнего игрока 60 млн евро. Еще 10 млн евро испанцы получат в виде бонусов.

Напомним, Каземиро перешел в систему «Реала» зимой 2013 года. За это время он провел 336 матчей и выиграл 18 трофеев, в том числе 5 трофеев Лиги чемпионов.