Карцев вернется в «Маккаби». «Динамо» не смогло перечислить деньги за его трансфер

12 августа московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Маккаби Нетанья» Эдена Карцева.

Однако, российский клуб столкнулся с проблемами при переводе денег за трансфер, из-за чего игроку придется вернуться в прежнюю команду. Об этом говорится на сайте израильского клуба.

Напомним, Карцев начал выступать за «Маккаби» с августа 2021 года. В его активе 24 матча, 2 гола и один ассист. Также он провел три матча за сборную Израиля, но не отметился голевыми действиями на поле.