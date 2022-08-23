«Карабах» уступил «Виктории Пльзень» и не смог пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» проиграл чешской «Виктории Пльзень» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

В составе азербайджанского клуба голом отметился Филип Озобич (38-я минута), у команды из Чехии точными ударами отличились Ян Копиц (58) и Ян Климент (73).

Напомним, что первый матч, который состоялся в Баку 17 августа, завершился вничью – 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Виктория Пльзень» смогла пробиться в групповой этап главного клубного европейского турнира. «Карабах» примет участие в групповом раунде Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 25 августа в Стамбуле. Матчи первого тура соревнований состоятся 6 и 7 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет 26 августа. Встречи первого тура пройдут 8 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2022/23 пройдет 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште.