«Маккаби» из Хайфы сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

Футболисты сербской «Црвены Звезды» не смогли на своем поле переиграть израильский «Маккаби» из Хайфы в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

В составе сербской команды голами отметились Александар Пешич (27-я минута) и Мирко Иванич (43). У израильского клуба точным ударом отличился Даниэль Сундгрен (45+5), еще один мяч в собственный ворота срезал нападающий белградской команды Милан Павков (90).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма полузащитник Долев Хазиза не смог реализовать пенальти.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Хайфе 17 августа, завершился победой израильского клуба со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух встреч «Маккаби» завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 25 августа в Стамбуле. Первый тур состоится 6-7 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.