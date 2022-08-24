В Португалии считают, что Роналду не может найти себе команду из-за высоких финансовых требований

Португальский журналист Рикарду Лестре рассказал прессе, прочему главная звезда его национальной сборной Криштиану Роналду не может найти себе новый клуб, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Нужно многое изменить в клубе, чтобы интегрировать Роналду. Его класс игры не подлежит сомнению, но его высокая зарплата и возраст — это риск. Если вы подпишете его прямо сейчас, то можете многое потерять. Вот почему «ПСЖ», миланские клубы, мадридский «Реал», «Бавария» и «Дортмунд», вероятно, отказались от нападающего», - приводит слова Лестре немецкие СМИ.

Добавим, что сам Роналду, не попавший в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1), обещал рассказать правду о ситуации с возможном уходом в интервью.