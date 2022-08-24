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Моро попрощался с одноклубниками. Аренда в «Болонью» оформлена

Хорватский хавбек покинет московское «Динамо».
24 августа 2022 12:17
автор: Артем Зибрак

Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник «Динамо» Никола Моро уже попрощался с одноклубниками.

Ранее стало известно, что его переход в «Болонью» на правах аренды оформлен. Срок аренды составит один сезон, а сумма выкупа оценивается в 6 млн евро. Если опция будет активирована, контракт автоматически продлится на четыре сезона до 2027 года.

Моро приехал в московское «Динамо» из загребского в августе 2020 года за 8,5 млн. В составе бело-голубых он провел 66 матчей, в которых забил пять мячей и сделал столько же результативных передач, и стал бронзовым призером РПЛ и финалистом Кубка России.

источник: «Советский спорт»
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