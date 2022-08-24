«Спартак» начал переговоры с форвардом «Ланса» Ганаго

«Спартак» начал переговоры с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго.

Ранее сообщалось, что услуги форварда предлагали «Спартаку», но «Ланс» интересует именно продажа футболиста.

Теперь же французская пресса пишет о начале переговоров между российским клубом и камерунским футболистом, однако отмечает, что Ганаго не испытывает особого желания в данном переходе.

За «Ланс» 23-летний спортсмен выступает с июля 2020 года и с тех пор провел за него 56 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.