«Спартак» начал переговоры с форвардом «Ланса» Ганаго

«Спартак» начал переговоры с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго.
Ранее сообщалось, что услуги форварда предлагали «Спартаку», но «Ланс» интересует именно продажа футболиста.
Теперь же французская пресса пишет о начале переговоров между российским клубом и камерунским футболистом, однако отмечает, что Ганаго не испытывает особого желания в данном переходе.
За «Ланс» 23-летний спортсмен выступает с июля 2020 года и с тех пор провел за него 56 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.
источник: «Советский спорт»