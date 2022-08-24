Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это был просчет «Динамо»: Карцев – о несостоявшемся переходе в российский клуб

Футболист не стал скрывать, что расстроен сложившейся ситуацией.
24 августа 2022 17:13
автор: Артур Гичунцев

.12 августа московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Маккаби Нетанья» Эдена Карцева.

Однако, российский клуб столкнулся с проблемами при переводе денег за трансфер, из-за чего игроку пришлось вернуться в прежнюю команду.

Сам футболист был крайне расстроен ситуацией. В интервью израильским СМИ он сказал: «Это был большой просчет с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться, чтобы не терять лицо. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я смог остаться.

А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка сорвана, и что я должен вернуться, тренироваться и работать по максимуму, не сдаваться и доказать всем, что они совершили ошибку ».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Исполняющий обязанности президента ФНЛ пообещал принять крымские клубы
Также было объявлено о создании Лиги Содружества.
24.08.2022 17:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Лиги конференций
Итальянский клуб продолжает всячески демонстрировать отсутствие заинтересованности в россиянине.
24.08.2022 17:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Это был просчет «Динамо»: Карцев – о несостоявшемся переходе в российский клуб
Футболист не стал скрывать, что расстроен сложившейся ситуацией.
24.08.2022 17:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фанаты «Локомотива» не будут бойкотировать матчи Кубка России, на которые не нужен fan-ID
Нововведение будет касаться только финального матча.
24.08.2022 16:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Вест Хэм» предложил 40 млн евро за бывшего футболиста «Милана» Пакета
В данный момент бразилец выступает за «Лион».
24.08.2022 16:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал Сосьедад» принял предложение «Ньюкасла» по Исаку
«Реал Сосьедад» принял предложение «Ньюкасла» по Исаку
«Сороки» готовы заплатить за 22-летнего форварда 70 млн евро.
24.08.2022 15:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Тоттенхэм» и «Аякс» претендуют на полузащитника «Челси» Зиеша
Марокканский футболист хочет получать больше игрового времени.
24.08.2022 14:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лестер» оценил трансфер Фофана в 95 миллионов евро
Во вторник «лисы» отклонили третье предложение лондонского клуба в размере 83 миллионов.
24.08.2022 14:36
Футбол
Нападающий «Челси» Хадсон-Одои близок к переходу в «Байер»
В немецком клубе 21-летний форвард будет конкурировать с Азмуном.
24.08.2022 14:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» начал переговоры с форвардом «Ланса» Ганаго
Красно-белым предложили услуги 23-летнего нападающего.
24.08.2022 14:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Почему молчит «Лукойл»? Безвластие в «Спартаке» подозрительно затягивается
Пауза, возникшая в информационном поле вокруг «Спартака» после ухода из клуба Леонида Федуна, сильно настораживает.
«Амкал» в финале Кубка России за 500! Букмекерский обзор
Обзор новостей мира беттинга.
Гассиев остановит Уэлча не позднее шестого раунда. Расклад на бой в Белграде
26 августа в сербской столице пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. «Плеймейкер» оценивает шансы.
«Мой друг — Владимир Путин». Кто такой Деннис Родман, который хочет вытащить Бриттни Грайнер из русской тюрьмы
Экс-звезда НБА Деннис Родман намерен отправиться в Россию вызволять из-за решетки знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер. В прошлом он уже спас в схожих обстоятельствах как минимум двух соотечественников.
Когда примем Крым в наш футбол? Почему РФС ведет себя как «иноагент»
Вопросом крымского футбола, похоже, занялись на самом верху. Все последние дни новости по этой теме не затихают.
Тайм-аут с динозавром. Как Николай Карполь полвека кричит и побеждает
Цикл статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет волейбольного тренера, выигравшего немыслимое количество титулов с «Уралочкой» и женской сборной страны.
Салах догнал Джеррарда, Модрич превзошел Роналду. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Крик души или шантаж? Что стоит за желанием Нобоа уйти в ЦСКА
Лидер «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому блогеру признался в том, ЦСКА предлагает ему контракт на два года.
Ну и как теперь Газизову выбивать миллионы у Федуна? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика