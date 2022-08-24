«Это был просчет «Динамо»: Карцев – о несостоявшемся переходе в российский клуб

.12 августа московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Маккаби Нетанья» Эдена Карцева.

Однако, российский клуб столкнулся с проблемами при переводе денег за трансфер, из-за чего игроку пришлось вернуться в прежнюю команду.

Сам футболист был крайне расстроен ситуацией. В интервью израильским СМИ он сказал: «Это был большой просчет с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться, чтобы не терять лицо. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я смог остаться.

А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка сорвана, и что я должен вернуться, тренироваться и работать по максимуму, не сдаваться и доказать всем, что они совершили ошибку ».