Исполняющий обязанности президента ФНЛ пообещал принять крымские клубы

Исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов пообещал принять крымские клубы в структуру своих чемпионатов при успешном прохождении лицензирования, сообщает телеграм-канал Конспекты Заяева.

Подобное было сказано на футбольном форуме «Содружество», где также объявили о создании Лиги Содружества, где будут выступать команды из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, Херсноской, Запорожской и Харьковской областей.

Напомним ранее УЕФА выступил против интеграции крымских команд в структуру Российского футбольного союза.