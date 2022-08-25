«Лукойл» провел собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на пост гендиректора «Спартака»

Компания «Лукойл», недавно купившая сто процентов акций «Спартака», ведет поиски нового генерального директора для московского клуба.

Согласно данным «РБ-Спорт», в данный момент новые владельцы красно-белых рассматривают трех-четырех кандидатов на эту должность в структуре команды. Отмечается, что со специалистами уже были проведены собеседования.

По информации источника, изменения на посту гендиректора «Спартака» могут произойти не раньше сентября. Сейчас этот пост в команде занимает Евгений Мележиков.

Ранее «Лукойл» объявил о приобретении ста процентов акций «Спартака».