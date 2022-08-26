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Депай может стать футболистом «Ньюкасла» в летнее трансферное окно

В Англии нидерландский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».
26 августа 2022 14:09
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов «Ньюкасла».

Как сообщают итальянские СМИ, руководство клуба АПЛ рассматривает кандидатуру 28-летнего нидерландца в качестве усиления своей атакующей линии этим летом. Ранее отмечалось, что футболиста хочет вернуть «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выступал с 2015 по 2017 годы.

Напомним, что Депай пополнил состав «Барселоны» с июля 2021 года. Всего за каталонцев он провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

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