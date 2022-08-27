Парадес станет игроком «Ювентуса» на следующей неделе

«ПСЖ» примет предложение «Ювентуса» по аренде с правом обязательного выкупа бывшего футболиста «Зенита» Леандро Парадеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что в услугах 28-летнего хавбека также заинтересован «Ливерпуль».

Но, по данным итальянского журналиста, переход Парадесе в «Ювентус» решенный вопрос. Клубы займутся оформлением сделки после того, как сыграют свои матчи в национальных чемпионатах.

Парадес выступает за «ПСЖ» с 2019 года, в текущем сезоне он уже завоевал Суперкубок Франции и провел за парижан три матча в национальном чемпионате, в которых отдал одну голевую передачу.