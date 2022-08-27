«Лейпциг» на своем поле обыграл «Вольфсбург» и одержал первую победу в новом сезоне бундеслиги

«Лейпциг» со счетом 2:0 обыграл «Вольфсбург» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев поля дублем отличился французский полузащитник Кристофер Нкунку (5-я и 90-я минуты).

Отметим, что победа стала первой для «Лейпцига» в новом сезоне бундеслиги. Ранее «красные быки» сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и Кельном (2:2), а также уступили «Униону» (1:2).

После этой игры «Лейпциг», набрав пять очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. «Вольфсбург» с двумя очками расположился на 14-м месте.