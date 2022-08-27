Хет-трик Холанда принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» (4:2) в домашнем матче 4-го тура английской премьер-лиги, уступая после первого тайма в два мяча.

В составе «горожан» голами отметились Эрлинг Холанд (62-я, 70-я и 81-я минуты) и Бернарду Силва (53). У лондонской команды точным ударом отличился Йоаким Андерсен (21), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Ман Сити» Джон Стоунз (4).

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с четырьмя очками расположился на 12-й строчке.