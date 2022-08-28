«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Аяксом» по переходу Антони за 99 миллионов евро

Фланговый нападающий «Аякса» Антони находится в шаге от своего перехода в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Барт Сандерс, клубы смогли договориться о сумме трансфера 22-летнего бразильца. Отмечается, что «красные дьяволы» заплатят амстердамцам около 99 миллионов евро за футболиста.

Ранее форвард заявил о своем желании покинуть нидерландскую команду этим летом.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.