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Агент Роналду вновь ведет переговоры с представителями «Челси»

Ранее лондонский клуб не проявлял интерес к подписанию португальца.
29 августа 2022 11:02
автор: Владислав Корегин

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще может стать игроком «Челси» этим летом.

По информации британских СМИ, агент Жорже Мендеш, клиентом которого является 37-летний португалец, вновь ведет переговоры с представителями лондонского клуба. Согласно данным источника, он хочет узнать, изменилась ли позиция «синих» по отношению к футболисту.

Ранее сообщалось, что главный тренер «аристократов» Томас Тухель не заинтересован в совместной работе со звездным нападающим.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.

Роналду разочарован сокращением своей зарплаты на 25 процентов из-за невыхода «МЮ» в Лигу чемпионов

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