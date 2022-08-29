Дортмундская «Боруссия» не собирается продавать Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Джудом Беллингемам.

Напомним, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

«Мы не получали предложений. Джуд — игрок, известный за границей. У него хорошая пресса, в частности, в Англии. Но в данный момент нам нечего решать. Но, честно говоря, я знаю, что футболист и его семья не хотят, чтобы он перешел куда-нибудь этим летом. Он останется с нами, сегодня я могу это гарантировать», - сказал Кель немецким журналистам.

Напомним, что Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок контракта полузащитника рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне бундеслиги он провел 44 матча, в которых забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач. В этом - 4 игры при отсутствии результативных действий.