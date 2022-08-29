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Во Франции возбудили дело против брата Погба, вымогавшего деньги у футболиста

Полиция проводит расследование происшествия.
29 августа 2022 18:45
автор: Александр Шульгин

Французская полиция инициировала расследование в отношении брата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба - Матиаса, занимавшегося вымогательством.

По информации французской прессы, представители футболиста признались, что ожидают каких-либо провокационных действий со стороны Матиаса, поскольку ранее он уже угрожал Полю, пытаясь выбить из него крупную сумму денег. Кроме того, со стороны брата игрока звучали обвинения в попытке наведения порчи на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Добавим, что Погба является чемпионом мира в составе борной Франции. В «Ювентус» француз вернулся из «Манчестер Юнайтед», в который уходил как раз из туринского клуба.

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