«Манчестер Юнайтед» арендует вратаря «Ньюкасла» Дубравку

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ньюкаслом» об аренде вратаря Мартина Дубравки, сообщают английские СМИ,

«Красные дьяволы» ранее отдали своего голкипера Дина Хендерсона также в аренду в «Ноттингем Форест» и ищут ему замену.

Напомним, «МЮ» пытался договориться с вратарем «Айнтрахта» Кевином Траппом, но тот отказался от перехода.

В итоге, «манкунианцы» остановились на Дубравке и готовы заплатить ему 5 млн фунтов.

Отметим, что в этом сезоне 33-летний голкипер не играл. Всего за «Ньюкасл» он принял участие в 130 матчах, в которых пропустил 175 мячей и 37 раз сыграл «на ноль».