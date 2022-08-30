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Терюшков заявил, что никогда не сойдется во мнении с Карпиным

Люди, занимающие важные посты в российском футболе, заочно спорят о возможном переезде Захаряна в Англию.
30 августа 2022 11:41
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, поддержавшего переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове 15 млн. евро за трансфер лучшего молодого игрока по версии РФС и «солидный» чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию Родиной», - написал Терюшков в телеграм-канале.

Ранее Карпин назвал позицию Терюшкова по Захаряну странной и заявил, что слова этого депутата вызывают у адекватных людей недоумение.

Добавим, что переход Захаряна в «Челси» находится под угрозой срыва из-за британских санкций.

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