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«Челси» увеличит предложение по Обамеянгу до 25 млн евро

«Барселона» не торопится продавать своего форварда.
30 августа 2022 14:14
автор: Максим Скороходов

«Челси» готов увеличить предложение по нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу до 25 млн евро с учетом бонусов, сообщает Николо Скира.

Напомним, что, пока английский клуб торгуется с «сине-гранатовыми», 33-летним форвардом заинтересовался «Манчестер Юнайтед».

Обамеянг уже играл в АПЛ: он защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне испанского чемпионата 33-летний форвард отыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Обамеянга составляет 15 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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