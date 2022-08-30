«Челси» увеличит предложение по Обамеянгу до 25 млн евро

«Челси» готов увеличить предложение по нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу до 25 млн евро с учетом бонусов, сообщает Николо Скира.

Напомним, что, пока английский клуб торгуется с «сине-гранатовыми», 33-летним форвардом заинтересовался «Манчестер Юнайтед».

Обамеянг уже играл в АПЛ: он защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне испанского чемпионата 33-летний форвард отыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Обамеянга составляет 15 млн евро.